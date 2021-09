Zeugin fotografierte Dieb: Festnahme im Volksgarten

Die Gutmütigkeit eines 24-jährigen Mühlviertlers hat ein Dieb am Mittwochnachmittag im Linzer Volksgarten schamlos ausgenutzt. Der 23-jähriger Syrer hatte den jungen Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung gegen 13:15 Uhr im Park angesprochen und um Geld gebeten.

Als der 24-Jährige seine Geldtasche öffnete, um dem Bettler ein paar Euro zu geben, entriss ihm der 24-Jährige die Börse und flüchtete. Der Mühlviertler nahm die Verfolgung auf und stellte den 23-jährigen wenig später. Es kam zu einem Gerangel, wobei das Opfer am Kopf verletzt wurde. Der Täter ergriff mitsamt seiner Beute die Flucht und wurde dabei von einer 21-jährigen Zeugin aus dem Bezirk Perg fotografiert.

Genau dieses Foto war es, das schließlich zur Ausforschung des Mannes führte. Der 23-jährige wurde in der Nähe des Volksgartens gefasst und in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht. In seiner Unterwäsche hatte er 95 Euro versteckt. Das Geld wurde sichergestellt, , teilte die Polizei am Mittwochabend mit.