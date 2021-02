Zeugenaufruf: Unbekannter soll in Tiefgarage masturbiert haben

Die Polizeiinspektion Dornach sucht nach einem Mann, der am vergangenen Freitag gegen 12.30 Uhr in einer Tiefgarage beim Einkaufszentrum "LentiaCity" masturbiert haben soll. Die 15-jährige Linzerin, die den Vorfall gemeldet hat, gab an, dass ihr der etwa 50 Jahre alte Mann währenddessen zugerufen hatte. Er sei auf einem schwarzen Auto gesessen.

Das Mädchen hatte zuvor ihre Mittagspause in dem Urfahraner Einkaufszentrum verbracht. Nachdem sie dieses Richtung Blütenstraße verlassen hatte, kam es zu der obszönen Begegnung.

Der Gesuchte war etwa 50 Jahre alt, 1,75 Meter groß, dunkel bekleidet, hatte graue Haare einen grauen Bart und einen Bierbauch, so die Polizei. Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4581.

Lokalisierung: Hier ereignete sich der Vorfall am vergangenen Freitag

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.