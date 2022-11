Zeugenaufruf: Linzer Pensionist nach Morgenspaziergang schwer verletzt

Der Linzer geht regelmäßig in der Früh spazieren. Am Montag kehrte er mit Abschürfungen, einer Platzwunde, einer Verletzung am Fuß und, wie sich später herausstellte, lebensgefährlichen inneren Verletzungen zurück.

Auf Nachfragen seiner Gattin konnte er nicht sagen, was passiert sei. Er glaubte, gestürzt zu sein. Seine Frau ging mit ihm daraufhin erneut "seine" Runde ab. Dabei entdeckte sie persönliche Gegenstände ihres Mannes und seine Haube im Bereich Angererhofweg 16 gegenüber dem Sportplatz.

Der Gesundheitszustand des Pensionisten verschlechterte sich laufend, woraufhin seine Gattin die Rettung verständigte. Der Linzer wurde mit lebensgefährlichen inneren Verletzungen ins UKH Linz gebracht, wo er notoperiert wurde. Nach der Operation war der Mann laut UKH außer Lebensgefahr.

Aufgrund der Verletzungen gehen die Ärzte von einem Verkehrsunfall aus. Wahrscheinlich wurde der Mann von einem Fahrzeug gestoßen.

Die Polizei bittet um Hinweise

Der Unfalllenker oder die Unfalllenkerin wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Der 67-Jährige geht regelmäßig in diesem Bereich spazieren. Eventuell sei er dadurch schon jemandem aufgefallen, heißt es von der Polizei. Am Montag trug er eine dunkelgrüne Jacke, dunkelblaue Jeans und eine hellgraue Haube.

Sollte jemand den Mann bei seinem Spaziergang gesehen haben, bittet die Polizei um eine genaue Ortsangabe. Dadurch soll der Unfallort eingegrenzt werden. Weiters wird auch um Angaben zum Unfallhergang gebeten.

Alle Hinweise bitte an die Verkehrsinspektion Linz unter 059133 45 4800.