Zeuge sah Einbrecher und alarmierte die Polizei

Ein 23-jähriger Zeuge aus Linz verständigte am Donnerstag gegen 0:30 Uhr die Polizei, dass soeben in ein Geschäft in der Zamenhofstraße eingebrochen wurde und der Täter noch im Objekt sei. Beim Eintreffen der Streifen konnte eine männliche Person im Geschäft wahrgenommen werden. Es wurde sofort eine Außensicherung aufgestellt. Zusätzlich wurde auch ein Polizeihund angefordert. Mehrere Streifen sowie der Polizeihund begaben sich anschließend durch ein offenes Fenster in das Objekt und konnten kurze Zeit darauf den 24-jährigen Einbrecher aus Linz festnehmen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.