Zeuge beobachtete Entführung - Polizei bittet um Hilfe

Der Zeuge sah am 28. September kurz vor 22 Uhr im Bereich der Lilo-Haltestelle Dörnbach-Hitzing (Gemeinde Wilhering), wie eine unbekannte Person jemanden zuerst zusammengeschlagen und dann in ein Auto gezerrt hat. Das Auto ist vermutlich in Richtung Leonding davon gefahren. Laut Angaben des Zeugen war das Fahrzeug ein silberfarbener Audi A6 älteren Baujahres mit einem LL-Kennzeichen. Der Audi-Fahrer sei männlich gewesen, habe eine bullige Statur und eine Stoppelfrisur oder Glatze gehabt. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Weste oder schwarzen Lederjacke mit einer weiß-rötlichen, großen Aufschrift am Rücken gewesen. Die attackierte Person sei auch männlich gewesen, habe eine normale bis schmächtige Statur und dunkle Haare gehabt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspetkion Leonding unter 059133 4136.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.