Alkolenker überfuhr Kreisverkehr - Zeuge alarmierte Polizei

Ein 34-Jähriger aus dem Bezirk Eferding fuhr um 22:20 Uhr mit einem Pkw in Hörsching auf der B133 Richtung Oftering. Den Kreisverkehr der B133 mit der L532 übersetzte er nahezu geradeausfahrend und beschädigte dadurch zwei Verkehrszeichen sowie zwei Steine und verursachte einen Flurschaden. Der Mann setzte seine Fahrt in Richtung Oftering fort, kam aber aufgrund des erheblichen Sachschadens am Pkw nicht mehr weit.

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land hatte den Verkehrsunfall beobachtet und verständigte die Polizei. Den Pkw fanden Polizisten der Außendienststreife "Pasching2" auf der L532, er stand mit laufendem Motor und eingeschalteter Alarmblinkanlage mitten auf der Straße. Der 34-Jährige befand sich auf dem Fahrersitz und wies eindeutige Symptome einer Alkoholisierung auf. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,82 Promille.

Dem 34-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Da der Pkw nicht mehr fahrbereit war, wurde dieser von einem Abschleppdienst abgeholt. Die Feuerwehr Hörsching musste aufgrund einer massiven Ölspur die Straße reinigen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.