Bewohner übersiedeln in nur einem Tag ins neue Trauner Pflegezentrum

Am Montag ab 8 Uhr wird es zwischen dem Trauner Schlosspark und dem Grünbereich Richtung Mühlbach wuseln. Innerhalb von nur einem Tag – mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr – werden die Bewohnerinnen und Bewohner des Trauner Seniorenheims in ihr neues Domizil übersiedeln. Das neue Zentrum Betreuung und Pflege Traun war innerhalb von zweieinhalb Jahren errichtet worden und bietet 120 Menschen Platz – dazu kommen noch acht Kurzzeitpflegeplätze. "Unsere ältere Generation verdient die bestmögliche Betreuung und Unterstützung – dieses neue Haus ist ein klares Bekenntnis zu einer zukunftsorientierten Pflegeinfrastruktur", sagt Soziallandesrat Christian Dörfel (VP).

Neubau kostete 23,5 Millionen Euro

Kostenpunkt für dieses Gebäude, in dem auch die Mutter-Kind-Beratungsstelle "Iglu" beheimatet sein wird, liegt bei 23,5 Millionen Euro – somit also um drei Millionen Euro höher als ursprünglich veranschlagt. "Die Wohnbauförderung des Landes Oberösterreich leistet dabei einen entscheidenden Beitrag, indem sie nicht nur leistbaren, sondern auch qualitativ hochwertigen Wohnraum schafft", sagt Ansfeldens Bürgermeister Christian Partoll (FP) in Vertretung des stellvertretenden Landeshauptmanns Manfred Haimbuchner (FP).

Ein Seniorenheim an diesem "tollen Standort am Rande des Schlossparks zu ermöglichen", sei besonders lobenswert, sagte Manfred Hageneder, Bezirkshauptmann von Linz-Land, gestern im Zuge einer Begehung, bei der neben Dörfel und Partoll unter anderen auch Trauns Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP), sein Vorvorgänger Harald Seidl (SP) und Alt-Landeshauptmann und Trauner Gemeinderat Josef Pühringer dabei waren.

Am Montag ziehen die Bewohner hier ein.

Was mit dem Altbau passieren wird, darüber wird erst entschieden, fix ist, dass er im Herbst geschleift wird. Die Fläche – in direkter Nachbarschaft zum Neubau – soll jedenfalls für soziale Zwecke genützt werden.

Dass der Standort im Schlosspark nicht unumstritten war, zeigt ein Blick ins Archiv: Emotionale Debatte über Pläne für Altenheim im Trauner Schlosspark

