Zelten auf Linzer Domplatz

In ihren Zelten werden die Aktivisten kommendes Wochenende auf dem Linzer Domplatz übernachten. Die Kundgebungen sollen abwechselnd vor dem Mariendom und auf dem Martin-Luther-Platz stattfinden. Unterstützt werden sie von der Diözese Linz. "Was in den Lagern passiert ist eine Menschenrechtsverletzung. Wir laden jeden ein, mit uns zu zelten und auf diese Katastrophe aufmerksam zu machen", sagt Mitorganisatorin Monika Weilguni.

