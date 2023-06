Zehntausende Euro Schaden: Einbrecher in Haft

Der Täter wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Sachbeschädigung, Einbruch, Einschleichdiebstahl, Betrug: Die Liste der Straftaten, die auf das Konto eines 28-Jährigen aus Linz gehen, ist lang. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, konnten dem jungen Mann nach Abschluss der Ermittlungen 43 Delikte nachgewiesen werden.

Zwischen 16. und 31 März dieses Jahres soll er in Wohnungen, Geschäfte, Tankstellen und Bürogebäude im Stadtgebiet von Linz eingebrochen sein. Außerdem wirft ihm die Exekutive Entfremdungen unbarer Zahlungsmittel, Urkundenunterdrückungen und betrügerische Datenverarbeitungsmissbräuche vor. Der Gesamtschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Der 28-Jährige zeigte sich in 15 Fällen geständig, bei den restlichen Fakten machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Er wurde bereits Ende März festgenommen und sitzt seither in der Justizanstalt Linz in Untersuchungshaft.

