Zehnkampf-Union war wieder nicht zu schlagen

Dass er schnell laufen kann, ist kein Geheimnis. Und doch hat Isaac Kosgei am Sonntag in Wien vor allem sich selbst überrascht und sich in 2:26:35 Stunden zum österreichischen Meister im Marathonlauf gekürt. Dieser Titel war für seinen Verein, die TGW Zehnkampf-Union, das Sahnehäubchen auf einer erneut sehr erfolgreichen Saison, wie Obmann Roland Werthner sagt. Denn die Linzer haben sich zum achten Mal seit 2012 zum Cupsieger gekürt und sind damit einmal mehr bester Leichtathletik-Verein Österreichs.

Kosgei, der niemals mit dem Sieg gerechnet hatte und einfach nur sein Rennen lief, schloss sich mit seinem Marathon-Titel jenen 26 Sportlerinnen und Sportlern der Zehnkampf-Union an, die im heurigen Jahr über Staatsmeistertitel in verschiedenen Altersklassen jubeln konnten.

3958 Punkte gesammelt

Der große Mannschaftserfolg der Linzer ist insgesamt 75 Athleten zu verdanken, die mit Spitzenleistungen bei Staats- und Landesmeisterschaften das Punktekonto der Zehnkampf-Union auf 3958 Punkte anwachsen ließen. Somit blieben die Linzer in der Cup-Wertung vor DSG Wien (3649 Punkte) und ULC Mödling (2839 Punkte) erfolgreich. Mit dem ULC Linz-Oberbank folgt der zweitbeste oberösterreichische Klub mit 1423 Punkten auf Rang sechs. Der wiedererstarkte ATSV Linz landete auf Platz 14 (809 Punkte).

Natürlich war die heurige Leichtathletik-Saison von Corona und den vielen Einschränkungen geprägt. Doch 85 Prozent der nationalen Meisterschaften konnten in den zahlreichen Altersklassen durchgeführt werden.

Die Vereinschefs Roland und Georg Werthner werten besonders die Vielseitigkeit als großen Trumpf "ihres" Vereins. So kommen die Staatsmeister im Zehnkampf, im 4x400-Meter-Staffellauf, im Dreisprung und im 400-Meter-Lauf aus den Reihen der Linzer Zehnkampf-Union.

Dreispringer Philipp Kronsteiner, Siebenkämpferin Sarah Lagger, die Läuferinnen Susi Walli (400 Meter) und Julia Schwarzinger (200 Meter) sowie in den Nachwuchsklassen Matthias Lasch (U18-Zehnkampf) und Endiorass Kingley (U20-Dreisprung) finden sich auch in Europas Ranglisten in den vorderen Regionen.

