Zehn Märkte, zehn Aktionstage: Start in den Marktfrühling

LINZ. Linz feiert seine Märkte: Den Auftakt macht am 11. Mai der Linzer Südbahnhofmarkt.

Obst- und Gemüsehändler Gottfried Pirklbauer schätzt das Flair am Südbahnhofmarkt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Auf dem Südbahnhofmarkt einkaufen zu gehen ist für die Besucher ein wahres Einkaufserlebnis", ist Obst- und Gemüsehändler Gottfried Pirklbauer überzeugt, der dort eine Koje betreibt. Rund 200 frische Produkte sind im Sortiment des "Gottfried’s" zu finden.

Von Anonymität wie im Supermarkt könne am Markt keine Rede sein: "Die Händler nehmen sich individuell Zeit für die Kunden und beraten sie", sagt Pirklbauer. Bei ihm könne auch jeder die Waren vor dem Einkauf gerne kosten: "Wir haben viele Stammkunden, die auch bei schlechtem Wetter vorbeischauen."

Am Südbahnhofmarkt schätzt Pirklbauer das "besondere Flair": "Das Markttreiben und der Mix der Besucher sind schön zu beobachten." Toll sei auch, dass man direkt mit den Endverbrauchern in Kontakt treten könne: "Weil man sofort ein Feedback bekommt." Am 11. Mai um 9 Uhr feiert der 22. Linzer Marktfrühling seinen Auftakt am Südbahnhofmarkt, die Vorfreude ist groß: "Das ist eine tolle Veranstaltung, davon würden wir uns noch mehr wünschen."

Motto "Hol die Frische heim"

Die Veranstaltungsreihe mit dem Motto "Hol die Frische heim" findet von 11. bis 25. Mai an ausgewählten Tagen auf den zehn Linzer Grün- und Lebensmittelmärkten statt (Informationen zu den Märkten und den Aktionstagen siehe unten). Mit dem Ziel, die Märkte noch stärker im Bewusstsein der Linzer zu verankern.

"Durch die Märkte wird die Lebensqualität in den Stadtteilen erhöht, weil sich die Besucher mit regionalen Lebensmitteln versorgen können", sagt Vizebürgermeister und Marktreferent Bernhard Baier (VP). Dieses Jahr können sich die Besucher über Baumwolltaschen freuen. "Das war ein vielfacher Wunsch der Besucher, damit setzen wir ein Zeichen für Nachhaltigkeit", sagt Anke Merkl, Leiterin der Abteilung Wirtschaft und EU. "Wir werden auch Marktkalender im Taschenformat mit den wichtigsten Informationen zu den Märkten ausgeben", sagt Roland Hemelmayr, Marktbetreuer vom Magistrat Linz. Auf dem Südbahnhofmarkt, am Bindermichl, am Stadtmarkt und am Grünmarkt haben die Besucher Gelegenheit, beim Glücksrad mit regionalen Köstlichkeiten gefüllte Markttaschen zu gewinnen. Für die passende musikalische Unterhaltung hat sich mitunter der OÖ Blasmusikverband Bezirk Linz-Stadt angesagt.

Von der Neuen Heimat bis Dornach: Die zehn verschiedenen Lebensmittel- und Grünmärkte in Linz

Südbahnhofmarkt am Marktplatz

Die Kojen am Markt sind jeweils Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr und samstags von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Die Stände am Freigelände dienstags, freitags und samstags von 6 bis 13 Uhr.

Aktionstag: 11. Mai von 9 bis 12 Uhr

Markt Bindermichl in der Teuflstraße 4

Der Markt am Bindermichl findet jeweils Dienstag, Freitag und Samstag von 6.30 bis 13 Uhr statt. Der Markt wird von Händlern und landwirtschaftlichen Produzenten beschickt.

Aktionstag: 18. Mai von 9 bis 12 Uhr

Markt Neue Heimat am Vogelfängerplatz

Der Markt findet jeweils samstags von 6.30 bis 13 Uhr statt.

Aktionstag: 18. Mai von 9 bis 12 Uhr

Markt Spallerhof in der Glimpfingerstraße

Der Markt findet freitags von 12 bis 17 Uhr statt.

Aktionstag: 17. Mai von 13 bis 17 Uhr

Markt Dornach/Auhof in der Schumpeterstraße 1

Der Markt befindet sich zwischen dem Volkshaus Dornach/Auhof und der Heiligen-Geist-Kirche. Er findet immer samstags zwischen 6.30 und 13 Uhr statt.

Aktionstag: 18. Mai von 9 bis 12 Uhr

Stadtmarkt am Hauptplatz

Hier bieten jeden Freitag von 7 bis 14 Uhr rund 30 Beschicker eine Vielzahl an Waren an, allen voran Bioprodukte.

Aktionstag: 24. Mai von 9 bis 13 Uhr

Grünmarkt Urfahr in der Mühlkreisbahnstraße

Die Kojen sind Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr geöffnet und samstags von 7 bis 17 Uhr, die Stände am Freigelände dienstags, freitags und samstags von 6 bis 13 Uhr.

Aktionstag: 25 Mai von 9 bis 12 Uhr

Markt Oed in der Europastraße

Hier können Besucher samstags von 6.30 bis 13 Uhr an der Ecke Albert-Schöpf-Straße am Markt einkaufen.

Aktionstag: 18. Mai von 9 bis 12 Uhr

Markt Wienerstraße in der Wienerstraße

Hier können Marktbesucher jeden Dienstag zwischen 14 und 18 Uhr einkaufen gehen. Der Markt ist vor der Otto-Glöckel-Schule zu finden.

Aktionstag: 14. Mai von 15 bis 18 Uhr

Markt Kleinmünchen in der Zeppelinstraße

Dieser Markt findet immer donnerstags von 6.30 bis 13 Uhr statt. Die Marktbesucher können am Kirchenplatz der Quirinuskirche ihre Waren einkaufen.

Aktionstag: 23. Mai von 9 bis 12 Uhr

