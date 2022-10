ZDF-Gottesdienst kommt aus der Martin-Luther-Kirche

Während kommenden Sonntag in Linz der Marathon läuft, wird das ZDF-Fernsehen einen anderen Blick nach Linz ermöglichen. Ab 9.30 Uhr wird der ZDF-Gottesdienst erstmals aus der evangelischen Martin-Luther-Kirche in Linz gesendet. Gestern fand die Aufzeichnung statt, die in einer Woche dann zu sehen sein wird und eine Reichweite von einer Million Zuseher hat.

Überwiegend werden die Fernseh-Gottesdienste, die sich immer einem Thema widmen, aus katholischen wie evangelischen Kirchen Deutschlands übertragen. Wenige Ausnahmen gibt es. Dazu zählt diesmal Linz, neben Wien eine von zwei ausgewählten Kirchengemeinden Österreichs.

"Es lohnt sich" ist das Thema der Sendung aus der Martin-Luther-Kirche mit Pfarrer Wolfgang Ernst. Denn in der evangelischen Pfarrgemeinde Linz-Innere Stadt gibt es viele, die sich in besonderen Initiativen engagieren. Drei von ihnen kommen im ZDF-Gottesdienst auch zu Wort.

Lore Beck, Kuratorin der Pfarrgemeinde, spricht über ihr Afrika-Projekt, das Menschen im Senegal unterstützen will. Sie hat natürlich auch mit Rückschlägen in ihrem Engagement zu kämpfen – aber es lohnt sich, für die Menschen weiterzuarbeiten.

Architekt Martin Urmann spricht über den Platz vor und um die Kirche, der die Pfarrgemeinde seit Jahren sehr beschäftigt, weil sie ihn – wie die OÖN wiederholt berichtet haben – neu gestalten, zu einer Begegnungszone machen will. Dazu braucht es auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Linz. Wenngleich sich die Überlegungen schon länger hinzögen, ohne konkreter geworden zu sein, würde es sich lohnen, weiter daran zu arbeiten, so die Botschaft.

Und eine Schülerin des Evangelischen Oberstufenrealgymnasiums "Rose", das in der Linzer Tabakfabrik eine Heimat gefunden hat, spricht über die Bedeutung von Bildung, um die Fragen, die die jungen Menschen beschäftigten, beantworten zu können.

In der Sendung werden auch die Evangelische Kantorei Linz und Theresa Zöpfl an der Orgel im Bild sein. (rgr)