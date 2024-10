Zahlreiche Anzeigen nach Tuning-Treffen am Ausee bei Asten

Anlass war ein Tuning-Treffen am Ausee in Asten (Bezirk Linz-Land). Die Macher von der "Night of Wheels", "Fun Run" und "Motortag" hatten Auto-Fanatiker am Sonntag zu "einem Saisonabschluss der Superlative in chilliger Atmosphäre" geladen. Im Zuge der Fahrzeugbewertung sollte dabei etwa "das extremste Fahrzeug am Platz" oder die "extremste Rad-Reifen-Kombi" ausgezeichnet werden.

Anzeige statt Auszeichnung

Für einige Teilnehmer des Treffens aber endete die Saison aber ganz und gar nicht gemütlich, sondern mit einer Anzeige. Denn Beamte der Landesverkehrsabteilung sowie der Bezirkspolizeikommandos Linz-Land und Perg hatten sich zu Schwerpunktkontrollen hinsichtlich illegalem Tuning, Lärm und Geschwindigkeit positioniert.

97 Fahrzeuge wurde kontrolliert, 28 davon wurde gleich vor Ort einer technischen Überprüfung durch Sachverständige unterzogen. An 21 Fahrzeugen wurden schwere technische Mängel mit Gefahr in Verzug festgestellt, bei diesen Fahrzeugen wurden die Kennzeichen an Ort und Stelle abgenommen. Insgesamt wurden 124 Anzeigen wegen technischer Mängel an den überprüften Fahrzeugen erstattet.

720 Lenker waren zu schnell

Im Zuge der Schwerpunktkontrolle wurde außerdem bei 9.310 Fahrzeugen die Geschwindigkeit mittels Radar gemessen, 720 Lenker werden wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt. Die Spitzenwerte lagen bei 119 km/h bei erlaubten 70 km/h und 140 km/h im Bereich einer Freilandstrecke (100 km/h). Zusätzlich wurden noch 63 Organmandate wegen sonstiger verkehrsrechtlicher Übertretungen eingehoben.

