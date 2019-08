Zahl der E-Scooter-Verleiher hat sich bereits halbiert

Und während in Mailand kürzlich die E-Scooter nach einer Reihe von Unfällen zumindest vorläufig von den Straßen verbannt wurden, scheint sich die Lage in Linz etwas entspannt zu haben. "Selbst wenn wir die rechtlichen Möglichkeiten dazu hätten, ein solches Verbot durchzusetzen, würde ich derzeit keinen Grund dafür sehen", sagt Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Die Beschwerden hätten stark abgenommen: "Die Situation scheint sich eingependelt zu haben." Mit zwei der drei Anbieter habe man sich zudem schon über den angekündigten Verhaltenskodex geeinigt, so Hein weiter. Dieser soll bald präsentiert werden.

Bei der Linzer Polizei hingegen gehen immer noch viele Beschwerden ein, weiß Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter. "Die kuriosen Abstellorte sind zwar weniger geworden, aber an der Art und Weise, wie die Leute fahren, hat sich nichts geändert." Nicht selten seien die Fahrer zu schnell unterwegs oder nutzen verbotenerweise zu zweit einen E-Scooter. "Wir werden jedenfalls weiterhin stark kontrollieren", sagt Pogutter.

