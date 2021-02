Zahl der Aktivpass-Besitzer in der Krise gesunken

Die wegen der Coronakrise erwartete verstärkte Nachfrage nach dem Aktivpass der Stadt Linz blieb aus – stattdessen ging sie sogar zurück. Mit Ende 2020 waren 29.835 Aktivpässe im Umlauf und damit um rund 6000 weniger als noch 2019.

Der Rückgang sei, so Bürgermeister Klaus Luger (SP), vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen: einerseits auf die in Krisenzeiten eingeschränkte Mobilität und verstärktes Homeoffice, andererseits auf die stark reduzierten Möglichkeiten, Einrichtungen und damit die Ermäßigungen des Aktivpasses zu nutzen. Das könne sich bei einem Ende des Lockdowns aber schnell wieder ändern, so die Erwartung von Luger. Eine sinkende Tendenz gab es aber auch schon vor der Krise: Seit 2015 (42.657 Aktivpässe) nimmt die Zahl der Bezieher jährlich ab.

Für Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) ist das Angebot ein erfolgreiches Instrument, um Menschen mit geringem Einkommen unter die Arme zu greifen. Sie verweist auf die Statistik, die verrät, dass es vor allem unselbstständig Erwerbstätigen (8346) und Pensionisten (5958) ebenso wie Menschen ohne Job bzw. Notstandshilfe-Empfängern (5101) zugutekommt. 72 Prozent der Bezieher sind Frauen, beliebt ist der Aktivpass gerade auch bei Jüngeren (18- bis 29-Jährige). Zudem zeigt sich, dass knapp 60 Prozent der Aktivpassbesitzer Österreicher sind.

An letzterer Zahl übt die FPÖ nun wiederholt Kritik: Gemeinderat Zeljko Malesevic fordert neue Vergaberichtlinien inklusive Deutschkenntnisse auf A2-Niveau.

Luger erteilt dieser Verknüpfung mit Sprachkompetenzen aber allein schon wegen "juristischer Bedenken" eine Abfuhr. Der Diskussion über eine Reform der Vergaberichtlinien will er sich nicht generell verschließen: "Aber wir werden das sicher nicht mitten in einer Pandemie machen."

Bereits ausgestellte, in den kommenden Monaten auslaufende Aktivpässe werden übrigens automatisch bis 30. Juni verlängert.

Artikel von Julia Popovsky