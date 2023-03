Zäune retten Linzer Kröten vor dem "Verkehrstod"

Mit den steigenden Temperaturen beginnen die Kröten mit ihren alljährlichen Laichwanderungen. In Linz führt sie ihr Weg häufig über stark befahrene Straßen und damit in höchste Gefahr. Viele werden überfahren. Um dies zu vermeiden, stellt die Naturkundliche Station der Stadt Linz Am Langen Zaun in Kleinmünchen am Rand des Wasserwaldes und in Ebelsberg an der Mönchgrabenstraße Krötenzäune auf.

Kröten fallen in Kübeln

Ein Krötenzaun funktioniert folgendermaßen: Ein 30 Zentimeter hoher Kunststoffzaun hindert die Tiere am Überqueren der Straße. Beim Versuch, dieses Hindernis zu umgehen, fallen sie in Kübel, die in regelmäßigen Abständen in den Boden versenkt sind. Bei täglichen Begehungen werden sie befreit, über die Straße getragen und freigesetzt. Auf diese Weise konnten in den vergangenen Jahren tausende Kröten gerettet werden. An Wochenenden erfolgt die Betreuung in Kooperation mit der Stadtgruppe Linz des Naturschutzbundes. Für dieses Engagement möchte ich mich sehr herzlich bedanken“, sagt Umwelt- und Naturschutzreferentin Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne).

