"Yes we care": Ein Lichtermeer in Leonding und Linz

Treffpunkt ist am 30. Dezember um 17.45 Uhr, um 18 Uhr werden die Kerzen entzündet und für drei Minuten innegehalten. Danach ist eine Trompeteneinlage geplant. Zu den Veranstaltern zählen Grünen-Stadtrat Sven Schwerer, Maria-Anna Grasböck (Pfarre Sankt Johannes) und Allgemeinmediziner Andreas Pühringer.

Auch in Linz wird es am 2. Jänner um 18 Uhr unter dem Motto "Yes we care" ein Lichtermeer aus Kerzen am Linzer Hauptplatz geben (Treffpunkt 17.30 Uhr). Wie in Leonding bitten auch die Linzer Organisatoren darum, auf Megafone und Sonstiges zu verzichten.