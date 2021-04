XXXLutz an die Donaulände: Keine UVP notwendig

Das freut Bürgermeister Klaus Luger (SP). Er wertet den entsprechenden Bescheid des Landes als Nachweis, "dass gut geplante Projekte sehr wohl im Einklang mit der Natur umgesetzt werden können". Wie mehrfach berichtet, hatte es Kritik am Standort gegeben, weil das Möbelhaus zusätzlichen Verkehr an die ohnehin stark befahrende Donaulände bringen werde. Luger sieht das anders. Wenn XXXLutz von der Goethestraße (gegenüber der RLB-Zentrale) an die Donaulände ziehe, verringere dies das innerstädtische Verkehrsaufkommen.

