Wutscher statt Pimkie auf der Linzer Landstraße

Die ehemalige Pimkie-Modefiliale ist ein Beispiel, das häufig genannt wird, wenn über den Leerstand in der Linzer Innenstadt diskutiert wird. Das hat nun bald ein Ende.

An besagter Adresse mit der Nummer 28 wird künftig, auf 500 Quadratmetern, der neue Flagship-Store von „sehen! Wutscher“ zu finden sein. Die bisherige Filiale an der Landstraße 32 wird dorthin übersiedeln. Eröffnet wird der neue Standort voraussichtlich am 10. Juli, heißt es seitens des Unternehmens auf OÖN-Anfrage.

14 Filialen in Oberösterreich

Hintergrund der Entscheidung sei der eingeschlagene Expansionskurs und der Wunsch die Präsenz am oberösterreichischen Markt auszubauen: "Unser Ziel ist es, dass jeder Österreicher und jede Österreicherin innerhalb von 30 Minuten eine sehen!wutscher-Filiale in der Nähe hat. Wir möchten unseren Kunden in der neuen und noch größeren Filiale ein noch größeres Angebot an Designerbrillen und Kontaktlinsen bieten."

Die Ursprünge von "sehen!Wutscher" liegen im Jahr 1966, mittlerweile zählt der Familienbetrieb mehr als 100 Filialen in ganz Österreich. In Oberösterreich sind es derzeit 14, Tendenz steigend.

