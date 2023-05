Würstelgrillen für den guten Zweck

So griffen Landeshauptmann Thomas Stelzer, Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide VP) und Starkoch Rudi Grabner persönlich zum Grillbesteck. Der gesamte Umsatz kommt dem zweijährigen Niklas zugute, der aufgrund einer Sauerstoffunterversorgung bei der Geburt unter starken Entwicklungsdefiziten leidet.

Sehr engagierte Familie

Die Familie ist bei der Förderung von Niklas sehr engagiert und es sind Fortschritte zu beobachten. Doch neue Therapiegeräte kosten Geld, etwa ein Lichttaster oder die Anschaffung eines Lagerungskissens – deshalb die Aktion. "Solidarität und Zusammenhalt werden in Oberösterreich Hand in Hand gelebt, von der Zivilgesellschaft über die Wirtschaft bis zur Politik", sagen Stelzer und Hattmannsdorfer. Wer dem kleinen Niklas und seiner Familie helfen will, kann auch direkt spenden: IBAN: AT75 2032 0321 0211 8572, Stichwort "Würstelgrillen".

