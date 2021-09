Wressnig groovt die Ennser Zuckerfabrik

Es ist ein Wiedersehen mit einem guten Bekannten, was doppelt zu verstehen ist. Denn Wressnig, der begnadete Spieler auf der Hammond B-3 Orgel, ist musikalisch kein Wechselgänger, sondern einer, der seinem Stil treu bleibt, auch wenn man das alte Schule nennen mag. Und in Enns hat sich Wressnig auch immer gezeigt. Vor drei Jahren entstand hier ein Foto, das derzeit in der aktuellen Ausstellung in der Zuckerfabrik zu sehen ist. Kurt Ganglbauer und Michael Mistelbacher haben Momente musikalischer Spannung und Stimmungen eingefangen. Im Fall von Wressnig loderte da das Feuer im wahrsten Sinne des Wortes.

Feuer hat der Musiker auch, wenn es um seine Musik geht. Mit seinem neuen Album „Groove & Good Times“ tut Wressnig das, was er gerne tut. Ihr vermischt sein ausgeprägtes, authentisches Gefühl für den Blues mit Funk. Die gute alte Schule des Blues steht auf der anderen Seite, das funkige Zeitgemäße dem gegenüber. Das ergibt im Zusammenspiel mit dem brasilianischen Bluesgitarristen Igor Prado ein Album, bei dem permanent der Funke zündet, die Begeisterung der Musiker spürbar überspringt und man sich als Hörer ganz schwer davon unbeeindruckt zeigen kann.

Live ist das noch einmal intensiver. Davon kann man sich am 24. September ab 20 Uhr in der Zuckerfabrik in Enns überzeugen. Da hat Wressnig die Unterstützung von Gisele Jackson, Enrico Crivellaro und Hans-Jürgen Bart. Und wer Lust und Zeit hat, sollte sich auch die Fotoausstellung gönnen. Denn Musik lässt sich auch optisch manchmal so gut einfangen.