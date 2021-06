Workshops und Talks für Kreativschaffende

Dafür wird unter dem Titel "For Your Business Growth & Inspiration" eine fünfmonatige Workshop- und Talkreihe in der Linzer Tabakfabrik angeboten, in der Branchenexperten ihr Erfahrungswissen weitergeben. Interessierte Kreativschaffende können sich bis 6. Juni für einen der 15 kostenlosen Plätze bewerben.

Die jeweils zweitägigen und aufeinander aufbauenden Workshops finden von Mitte Juni bis Mitte Oktober statt. Dafür konnten Patrick Rammerstorfer, Doris Rothauer, Bernhard Buchegger, Bettina Wegleitner und Wojciech Czaja sowie Oliver Kronawittleithner als Trainer gewonnen werden. Parallel zur Workshopreihe gibt es fünf Talks, in denen die Themen ebenfalls aufbereitet werden. Detaillierte Infos: www.creativeregion.org