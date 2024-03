Wohnungen und Geschäfte: Neue Pläne für historisches Bürgerhaus in Ebelsberg

Derzeit steht das alte Bürgerhaus am Fadingerplatz, dessen Wurzeln vermutlich bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen, leer. Seine Geschichte ist durchaus bewegt. Zur Zeit der Napoleonischen Kriege wurde es im Mai 1809 fast vollständig zerstört und später wieder aufgebaut. Bis zur Eingemeindung der Marktgemeinde Ebelsberg im November 1938 wurde das Gebäude als Gemeindehaus verwendet, bis 1968 erfolgte eine Nutzung als Magistratsaußenstelle.

Nun folgt ein neues Kapitel: Die GWG strebt in Abstimmung mit dem Denkmalamt die Umwandlung in ein modernes Wohn- und Geschäftsgebäude an. In dem lang gestreckten Gebäude, das aus zwei Teilen besteht, sollen insgesamt 100 Quadratmeter Geschäftsfläche und neun Mietwohnungen entstehen.

„Das ehemalige Gemeindehaus zeichnet sich durch seine historische Architektur aus und ist geschichtlich ein wichtiger Bestandteil unserer Stadt. Die Sanierung des historischen Gebäudes durch die GWG, unter Berücksichtigung des größtmöglichen Schutzes der Umwelt und der Nutzung vorhandener Ressourcen, stellt ein städtebauliches Vorzeigeprojekt in Linz dar“, ist GWG-Aufsichtsratsvorsitzender und Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) überzeugt.

"Historischen Charme erhalten"

Klares Ziel sei, so die GWG-Direktorin Nikolaus Stadler und Wolfgang Steiger "einerseits die historische Bausubstanz zu erhalten und andererseits hochwertiges Wohnen für unsere zukünftigen Mieter zu gewährleisten". Nachhaltigkeit stehe dabei klar im Vordergrund.

Mit dem Umbau- und der Sanierung soll gestartet werden, sobald die Baubewilligung vorliegt.

