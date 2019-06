"Hier entsteht ein Wohnparadies im Grünen" – die Plakatwand steht passenderweise mitten in einer grünen Oase, dem Botanischen Garten in Linz. Die Reaktion derer, die sie schon gesehen haben, ist durch die Bank eindeutig. "Die spinnen doch, die Linzer ..." oder "sind die wahnsinnig geworden" bekommen Mitarbeiter im Botanischen Garten immer wieder zu hören – und gemeint sind damit in erster Linie die Verantwortlichen der Stadtregierung.