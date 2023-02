Wohnen, urlauben, einkaufen: Neues Projekt in Enns

ENNS. Auf dem Areal an der Ennser Forstbergstraße 1 stehen die Zeichen auf Veränderung: Für das "Dragoner Allee"-Projekt der Urbanica Stadtentwicklungs Gmbh sollen die dortigen bestehenden Gebäude abgebrochen werden. An ihrer Stelle soll ein ringförmiger Komplex mit Tiefgarage entstehen.

Darin sollen ein Nahversorger, ein Hotel mit 50 bis 80 Zimmer plus Restaurant sowie 31 Wohnungen Platz finden. Auch eine Dachbegrünung und ein multifunktional bespielbarer Innenraum sind vorgesehen. Der Ennser Bürgermeister Christian Deleja-Hotko (SP) sieht in dem Vorhaben großes Potenzial, gerade was die Stärkung des touristischen Angebotes in der Stadt angeht. Die zur Projektumsetzung notwendigen Verfahren – Änderung des Flächenwidmungsplanes und Erstellung eines Bebauungsplanes – wurden bereits eingeleitet. Mehr auf nachrichten.at/linz

