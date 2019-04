Wohnen in Urfahr ist sehr beliebt, doch neue Wohnungen sind ein Luxusgut

LINZ-URFAHR. In Linz-Urfahr ist die Wohnbevölkerung zufriedener als im Stadtgebiet südlich der Donau.

Zwischen Pöstlingberg und Donau ist die Zufriedenheit der Bewohner groß. Bild: (Steindl)

"Eigentlich möchte jeder Linzer in Urfahr wohnen", sagen manche, mit großem Lokalbewusstsein ausgestattete Urfahraner. Sie haben recht. Auch die Bürgerbefragung der Stadt Linz im Jahr 2017 ergab sehr hohe Sympathien für Urfahr als Wohnort.

Tatsächlich haben aber "nur" 47.924 Linzerinnen und Linzer ihren Hauptwohnsitz im heutigen Gebiet von Linz-Urfahr, nicht einmal ein Viertel aller Linzer. Während des Zweiten Weltkriegs und in den ersten drei, vier Jahrzehnten der Nachkriegszeit wuchs die Einwohnerzahl von Urfahr sehr stark. Doch seither entstanden relativ wenige neue Wohnanlagen gemeinnütziger Wohnbauträger.

5000 Euro pro Quadratmeter

Ohne Wohnbauförderung ist man jedoch auf den sogenannten freien Wohnungsmarkt angewiesen. In diesem Wohnbausegment bewegen sich mittlerweile die Preise in Linz-Urfahr auf luxuriösem Niveau. 4000 bis 5000 Euro pro Quadratmeter sind die Regel für neue frei finanzierte Wohneinheiten. Eine 33 Quadratmeter große Ein-Zimmer-Wohnung kostet im derzeit entstehenden Bruckner-Tower 212.000 Euro, für eine 105 Quadratmeter große Wohnung samt Terrasse im Bruckner-Tower sind 582.000 Euro zu zahlen. Am Fuß des Pöstlingbergs kosten sogar schon Wohnungen bis zu eine Million Euro.

Hier kommt offenbar ein Bergzuschlag dazu. Nicht nur auf dem Pöstlingberg, auch auf dem Auberg sind die Wohnungspreise hochgeschnalzt. Auch in weniger attraktiven Lagen wie an der Hauptstraße wurden vor zehn Jahren für neue Eigentumswohnungen 4000 Euro pro Quadratmeter verlangt.

Warum möchten viele Menschen in Urfahr wohnen? Dass Alt-Bürgermeister Franz Dobusch und der derzeitige Stadtchef dort ihre private Bleibe haben, wird wohl nicht der entscheidende Grund sein.

Laut städtischer Bürgerbefragung von 2017 schätzen die Urfahraner in ihrem Stadtteil besonders die Möglichkeiten für Einkäufe des täglichen Bedarfs und das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln. 73,7 Prozent der Befragten gaben an, dass sie mit der Wohnbevölkerung zufrieden sind, während im Stadtgebiet südlich der Donau oft Probleme mit der Wohnbevölkerung angeführt wurden. Insider sagen, Urfahr sei als Wohngebiet auch deshalb sehr geschätzt, weil dort wenige Migranten wohnen, ausgenommen in so stark durch den Autoverkehr belasteten Gebieten wie die Rudolfstraße.

Sehr viele Grünflächen

Beliebt ist Urfahr als Wohngebiet auch wegen des vielen Grüns. 66 Prozent der Fläche von Linz-Urfahr sind Grünland und Wald. Viele Grünflächen sind wohnungsnah oder schnell zu Fuß erreichbar. Und das Gebiet an der Donau ist sowieso ein herrlicher Freizeitpark.

