Die "beste Lage" in unmittelbarer Nähe zur Landesmusikschule und zum Stift in Wilhering hat nichts daran geändert, dass der Gasthof Lehner in Zukunft kein Gasthaus mehr sein wird. Die ehemaligen Besitzer haben das seit zwei Jahren leer stehende Gasthaus mittlerweile an Immobilienentwickler Christoph Zeininger verkauft, der hier, wie er sagt, "partnerschaftlich mit der Gemeinde 18 gepflegte, geförderte und leistbare Wohnungen" errichten will.