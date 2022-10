Ein neuer Bebauungsplan, der heuer im Dezember vom Gemeinderat beschlossen werden soll, macht eine Neuplanung für das Wohnbauprojekt auf dem Rodelberg in St. Florian notwendig. Auch wenn die Linz Textil als Grundeigentümer nun ein neues Projekt planen muss, will sie das Vorhaben mit 37 Wohnungen in zwei Baukörpern weiter realisieren.