Wofür stehen die Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl in Linz?

Zwei Kandidatinnen und fünf Kandidaten stellen sich am 12. Jänner der Bürgermeisterwahl in Linz. Diese war nach der LIVA-Affäre und dem darauf folgenden Rücktritt des damaligen Bürgermeisters Klaus Luger (SP) Ende August ausgeschrieben worden. Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) legte daraufhin den Wahltermin mit 12. Jänner fest.

Auf dem Wahlzettel gelistet sind …

Dietmar Prammer (SP) Martin Hajart (VP) Eva Schobesberger (Grüne) Michael Raml (FP) Georg Redlhammer (Neos) Gerlinde Grünn (KPÖ) Lorenz Potocnik (Linzplus)

Die OÖN haben die im Stadtsenat vertretenen Kandidaten – Prammer, Hajart, Schobesberger und Raml – zur öffentlichen Wahldiskussion in die Promenaden Galerien geladen. Diese findet am 7. Jänner, um 18 Uhr, statt – Anmeldungen sind ab sofort möglich. Mit den drei weiteren Kandidaten diskutieren die OÖN in kleiner Runde in der Woche davor.

