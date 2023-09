Wo wird das neue Schulzentrum gebaut? Standortfrage ist weiter unbeantwortet

In die Jahre gekommen: die Leondinger Volksschule (Fotoclub Leonding)

Klar ist, die Leondinger Volksschule und die angrenzende Musikmittelschule werden neu gebaut. Weniger klar ist aber, wo dieser Neubau Platz finden soll. Wie berichtet, wurde der 2022 im Gemeinderat mehrheitlich gefällte Beschluss, die beiden Schulen an ihrem jetzigen Standort am Alhartinger Weg beziehungsweise in der Ruflinger Straße zu belassen, dieses Jahr noch einmal zur (politischen) Diskussion gestellt, weil die Pläne für das nötige Übergangsquartier während der Bauzeit verworfen werden