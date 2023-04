Das "Theater in der Innenstadt", versteckt in einem Innenhof gelegen, ist auf Jugendstil gestylt.

Eigentlich heißt er Nikolaus Raspotnik. Doch für viele ist er einfach "Peter Alexander". Denn Schauspieler und Sänger Raspotnik schlüpft so gekonnt in die Rolle des "Oberkellner Leopold", dass er sogar "Im Weissen Rössl" am Wolfgangsee engagiert wird, wie weiland im Film Peter Alexander mit Waltraut Haas.