Wo Mütter gerauft haben, gibt es nun ein Fußballturnier der anderen Art

LINZ. Askö Ebelsberg will nach Streitereien auf dem Spielfeld einen sozialen Beitrag leisten

Die Spieler des Askö Ebelsberg freuen sich schon auf den Hallenfußball-Cup für beeinträchtigte Menschen. Bild: (Askö Ebelsberg)

Die Schlagzeilen, mit denen Askö Ebelsberg vergangenes Jahr auf sich aufmerksam machte, waren für den Verein wenig erfreulich: Spielermütter, die sich nach einem Fußballspiel ihrer Kinder geprügelt hatten, Eltern die den Linienrichter beschimpft und den Funktionären Prügel angedroht hatten, und mangelndes Fairplay auf dem Platz.

Die Verantwortlichen nahmen diese Vorfälle zum Anlass, sich intern neu zu strukturieren: "Zum Saisonstart gibt es nun ein Elterngespräch, wo alle Eltern dabei sein sollen", sagt Marcel Bramberger, sportlicher Leiter Askö Ebelsberg. "Für viele ist die Einhaltung unserer Verhaltensregeln selbstverständlich, aber gerade wenn unterschiedliche Kulturen zusammenkommen, gibt es manchmal Auffassungsunterschiede."

Wichtigeres als Fußball

"Es ist einfach wichtig, dass man den Eltern vermittelt, dass es nicht um sie geht. Sondern um die Kinder", sagt Bramberger. Denn oft seien die Eltern zu ehrgeizig.

Auch deshalb sei die Idee des Hallenfußball-Cups für beeinträchtigte Menschen entstanden: "Wir wollen unseren Spielern und deren Eltern vermitteln, dass es Wichtigeres im Leben gibt als Fußball. Auch damit sich solche Aktionen wie im Vorjahr nicht wiederholen." Ziel der Veranstaltung sei, Respekt für andere Menschen zu vermitteln und neue Blickwinkel zu eröffnen.

"Und außerdem gibt es kaum solche Events", sagt Bramberger, der während seines Zivildienstes Bekanntschaft mit dem Thema Fußball für beeinträchtigte Personen gemacht hat. Mit diesem Format soll ein sozialer Beitrag geleistet werden: "Die Begeisterung war bei allen Gesprächspartnern groß."

Der erste Hallenfußball-Cup für beeinträchtigte Menschen findet am 9. März in der Sporthalle Solar City statt. Veranstaltet wird er vom Askö Ebelsberg, dem Behindertensportverein BBRZ Linz und dem Oberösterreichischen Behindertensportverband.

"Wir haben noch nie ein Turnier veranstaltet, deshalb haben wir uns Unterstützung besorgt von Personen, die auch Erfahrungen im Umgang mit beeinträchtigten Personen haben", sagt der sportliche Leiter Askö Ebelsberg. "Es sind ja auch Personen dabei, die schlecht sehen oder hören, und darauf muss man Rücksicht nehmen." Die teilnehmenden Mannschaften werden am Samstag in zwei Leistungsgruppen gegeneinander antreten: "Es soll keiner frustriert vom Platz gehen, es geht um den Spaß am Spiel." Fixe Zusagen gibt es bereits vom SK Rapid Wien, Austria Wien und SKN St. Pölten, auch vom Askö Ebelsberg selbst werden einige Mannschaften antreten.

"Wir lassen die Veranstaltung jetzt einmal auf uns zukommen, die Kinder freuen sich sehr", sagt Bramberger. Die jungen Spieler wurden darauf vorbereitet, dass sie bei diesem Turnier auf Mitspieler mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen treffen werden: "Viele von ihnen haben noch keine Erfahrung mit solchen Situationen gemacht."

Hallenfußball-Cup

Der erste Hallenfußball-Cup für beeinträchtigte Menschen findet am 9. März von 10 bis 17 Uhr in der Sporthalle Solar City statt, abgeschlossen wird er durch eine Siegerehrung. Geplant ist zudem eine Autogrammstunde mit zwei Profis von den Juniors OÖ, die Cheerleader aus Traun gestalten eine Showeinlage. Zudem wird eine Tombola veranstaltet, bei der signierte Originaltrikots, etwa von David Alaba oder Mario Götze, gewonnen werden können. Zuschauer sind bei der Veranstaltung herzlich willkommen.

