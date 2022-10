Wo Kunst die Hotelgäste verwöhnt: Das Art-Inn eröffnet Ende November

Mehr als 3,5 Millionen Euro investieren Michael Nell und Lisa Sigl, Betreiber des Hotels "Schwarzer Bär" in der Linzer Herrenstraße, derzeit in ein neues Designhotel Art-Inn in der Museumstraße. Zugleich entsteht nahe des Neuromed Campus in der Hanuschstraße ein "BeeGreen" Business-Hotel mit 59 Zimmern, bei dem das Hotelier-Paar ebenfalls die Fäden zieht.