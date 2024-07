Wo in der Klammstraße die Zuckerrosen wuchsen

Fred Tautermann bei Urfahrmarkt-Eröffnung in der Ära von Bgm. Hillinger (1969–1984) mit einer seiner Festtorten.

Es ist eine rar gewordene Kunst, die Ingrid Obermair, geborene Tautermann, als Konditormeisterin beherrscht. Die Linzerin hat es von ihrem Vater, Konditormeister Fred Tautermann, gelernt. Gefärbter Zucker wird auf exakt 112 Grad Celsius erhitzt, auf eine geölte Marmorplatte gegossen, in Stücke geschnitten und sanft erwärmt geschmeidig zu Rosenblättern geformt, die schließlich zu perfekten Blüten zusammengesetzt werden. So manche Hochzeitstorte der hohen Zeit der Konditorei Tautermann in den