Wo Ideen lodern, ist ein Feuer schnell entfacht

Thomas Fleischanderl ist überzeugend in dem, was er tut und sagt.

Es gibt Menschen, die lodern für das, was sie tun. Thomas Fleischanderl ist so einer. Der Mühlviertler spielt mit dem Feuer. Sinnbildlich gesprochen. Er will in anderen Menschen ein Feuer entfachen, damit sie ihr Potenzial entfalten. Das funktioniert, weil in ihm selbst permanent eine Flamme lodert. Mindestens eine.

Morgen, 13. November, kann man von Fleischanderl aus erster Hand erfahren, wie man sein eigenes Museum des Lebens mit Bildern von Erlebnissen füllen kann. Ab 18.30 Uhr ist er zu Gast in der Veranstaltungsserie "Gesprächsstoff" im Bergschlössl in Linz.

100 Tage Gedankenfreiheit

Als Mitbegründer der Online-Agentur "eMagnetix" hat er 15 Jahre lang eine erfolgreiche Karriere hingelegt – und doch war da der Gedanke, dass es nicht alles gewesen sein kann. Nach zehn Jahren Arbeit nahm er sich 100 Tage Zeit für sich, um zu seiner beruflichen Zukunft zu wandern. So ging er zum Beispiel den Granitwanderweg und hatte nach drei Tagen einen gedanklichen Koffer voller Ideen. Er schmiedete Pläne. Schmieden ist ein gutes Wort, weil es zu seiner familiären DNA gehört. Über Generationen gibt es Schmiede in seiner Familie. Das Erbe nahm er für sich mit, wurde zum "Bucketlist Schmied", schuf ein eigenes Kartenspiel, um zu veranschaulichen, was es bedeutet, das Außergewöhnliche zu wagen und sich damit selbst anzuspornen.

Unmögliches möglich machen

Die Bucketlist kennt jeder. Es ist die Liste mit Dinge, die man in seinem restlichen Leben gerne noch tun oder erreichen möchte. Im Fall des dreifachen Familienvaters haben sich auf dieser Liste ein Weltrekord oder die Teilnahme an einer Weltmeisterschaft befunden.

"Ich suche gerne nach Dingen, die unmöglich erscheinen, um sie möglich zu machen", sagt Fleischanderl. So hat er in sich selbst das Feuer entfacht und will nun in anderen Menschen das Feuer entfachen. In Erlebnisreisen, in Geh-Sprächen oder in Vorträgen, wie diese Woche in Linz.

