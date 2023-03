Wo Asylwerber in Linz untergebracht sind und wie sie dort hinkommen

Ukrainische Flüchtlinge bei der Ankunft in Linz

"Wenn die Quartiere nicht auffallen, haben wir alles richtig gemacht", sagt Christian Schörkhuber, Geschäftsführer der "Volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung". Insgesamt neun Unterkünfte betreibt die NGO in Linz, Probleme gibt es keine. "In all unseren Quartieren haben wir Büros mit Sozialbetreuung vor Ort und machen durchwegs positive Erfahrungen", sagt Schörkhuber.