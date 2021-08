Wissenschaftler rocken den Hauptplatz

Es soll ein Abend werden, an dem der Spaß nicht zu kurz kommen soll, auch wenn die Themen (Stichwort Klimawandel) durchaus komplex sind. Dass sich zu amüsieren und dabei auch noch etwas Neues zu entdecken bzw. zu lernen kein Widerspruch sein muss, will der Linzer Innovationshauptplatz mit dem neuen Format "Sciencity – die Brainstage", einer Mischung aus Science Slam, Livekonzert und Party, präsentiert von den OÖN, unter Beweis stellen.

Umgesetzt wird das in Kooperation mit Hochschulen, das große Vorbild ist das österreichische Wissenschaftskabarett Science Busters. Für Florian Koppler vom Innovationshauptplatz ist die Veranstaltung die perfekte Gelegenheit, zu zeigen, "welche vielfältigen Innovationen es in Linz gibt". Ein Teil davon wird am Mittwoch ab 18.30 Uhr nun auf die Bühne geholt. Roboterhund Spot hat für diesen Anlass sogar extra eine Tanzeinlage einstudiert. Am Hauptplatz wird, obwohl auch die Band "Paragalactic Nerdrock Syndicate" im Einsatz sein wird, aber nicht nur getanzt, sondern auch "referiert", wenn auch nicht im klassischen Sinn. So wird etwa der Treibhauseffekt zum Thema, genauso wie Datenvisualisierungen, Scheinkorrelationen und psychologische Entscheidungsprozesse. Anmeldung ist für die Veranstaltung, die zur Gänze im Freien stattfindet, keine nötig, neben Interessierten aus dem Wissenschaftsbereich und der Wirtschafts- und Start-up-Szene wollen die Verantwortlichen mit dem Format auch "Laufkundschaft" ansprechen.

Stehen muss diese während der sieben bis zehn Minuten langen Performances übrigens nicht, wie Koppler erzählt. Jeder, der mag, kann auf den eigens für das Format aufgestellten Couchen vom Arge Trödlerladen Platz nehmen. Die können übrigens auch gekauft und nach Veranstaltungsende mit nach Hause genommen werden.

Bei Schlechtwetter muss die Sciencity abgesagt werden. Nähere Informationen gibt es online unter innovationshauptplatz.linz.at