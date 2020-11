Wirtshaus to go: Großes Echo auf OÖN-Aktion

Ein Ende der Corona-Pandemie ist nicht in Sicht. Nicht einmal eine Entspannung zeichnet sich ab. Die Folge: Die Zeiten bleiben noch länger hart, vor allem für jene, die ihrer Arbeit nicht nachgehen dürfen. Die Gastronomie ist schon seit über einer Woche wieder im Lockdown-Modus, was nichts anderes heißt, dass sie das im Moment nicht tun dürfen, was ihr Beruf ist: Gäste zu bewirten. Was sie schon dürfen, ist kochen. Diese Möglichkeit nutzen viele Wirte im Land mit Abhol- und Lieferservice.

Mit der neuen Plattform "Wirtshaus to go" unterstützen die OÖN das Vorhaben, Wirte und potenzielle Kunden für ein Essen zum Mitnehmen zueinander zu bringen. Schon wenige Tage nach dem Start zeigt sich, dass die Aktion auf viel Echo stößt. Stündlich mehr Gastronomen nutzen die Chance, ihr Angebot kostenlos auf nachrichten.at hochladen zu können, um für Genießer nach Regionen abrufbar zu sein.

Sehr gute Resonanz

Dass in jeder Veränderung auch eine Chance steckt, beweisen Wirte, die aus der Not (der Schließung ihrer Lokale) heraus neue Angebote (nämlich zum Mitnehmen) entwickeln mussten – und von der Resonanz darauf überrascht wurden. Wie Karl Wögerer in Feldkirchen, der sich nicht gedacht hätte, dass so viele Gäste ihr Essen abholen würden. Seine Empfehlung an die Kollegen: Das Service unbedingt anbieten. Der Rat der OÖN: Die Plattform "Wirtshaus to go" dafür zu nutzen, das entsprechende Angebot einem noch breiteren Publikum bekannt zu machen. Und Werbung für seine eigenen Kreationen zu machen. Mahlzeit! (rgr)

"Das gute Feedback gibt uns viel Kraft"

Sandra Grünberger, My Indigo, Promenaden Galerien Linz

Musik spielt, Lieferboten gehen ein und aus, die Tische sind liebevoll dekoriert. Sandra Grünberger und ihr Team von "My Indigo" haben auch im zweiten Lockdown ihre Zuversicht nicht verloren.

Sandra Grünberger freut sich über jede Bestellung. Bild: Volker Weihbold

"Wir wollen das Beste aus der Situation machen, das gute Feedback gibt uns viel Kraft." Von den Erfahrungen im ersten Lockdown würden jetzt alle profitieren, die Unternehmerin schätzt besonders die verstärkte Solidarität unter den Gastronomen. Den Kontakt zu den Kunden zu halten, sei in Zeiten wie diesen besonders wichtig: "Dafür sollte man jedes mögliche Tool von Social Media über Onlineplattformen nutzen."

Dass die Lieferangebote gut angenommen werden, sei auch gerade für den ländlichen Raum wichtig: "Denn wenn die Gastro endgültig zusperren muss, merkt man erst, was fehlt." (jp)

Wirtshaustradition für Zuhause

Karl Wögerer, Wirtshaus Wögerer Feldkirchen

Karl Wögerer ist selbst ein wenig überrascht, dass sich so viele Gäste ihr Essen abholen.Diesen Service anzubieten, könne er nur jedem seiner Standeskollegen empfehlen.

Karl Wögerer freut sich über regen Zuspruch seiner Gäste. Bild: pictureshooting.at

„Wir haben in der Coronazeit nicht einmal einen Ruhetag“, sagt er. Jeden Tag gibt es übrigens ein Menü – meist Mühlviertler Hausmannskost wie Leberschädel, Speckknödel oder andere Leckerbissen. Außer am Sonntag, da gibt es die „ganz normale“ Karte, die ihrerseits eine Menge Köstlichkeiten enthält.

Momentan sind Weidegans und Spezialitäten vom Wild der Renner bei den Bestellungen. Wögerer ist froh, dass trotz Lockdown der Betrieb läuft und die Gäste dem Feldkirchner Traditionshaus die Treue halten. Immerhin wollen vier Lehrlinge ausgebildet werden. (fell)

„Tradition wird zu Hause hochgehalten“

Jasmin und Christoph Enengl, Kirchenwirt in Kirchberg-Thening

Die Treue der Stammgäste ist auch im zweiten Lockdown ungebrochen zu spüren, sagt Christoph Enengl, der gemeinsam mit seiner Frau Jasmin den Kirchenwirt in Kirchberg-Thening führt. Der Liefer- und Abholservice sei, so der Gastronom, einerseits „eine Chance, weiter zu kochen, andererseits eine gute Möglichkeit, gewisse Betriebskosten abzudecken.“

Christoph und Jasmin Enengl Bild: Laresser

Die Speisekarte wird wöchentlich angepasst, Klassiker aus der traditionellen Wirtshausküche wie etwa Schnitzel dürfen darauf nicht fehlen. Derzeit steht bei den Kunden auch das Gansl-Essen hoch im Kurs. „Es ist eine schöne Sache, dass trotz der widrigen Umstände, die wir gerade haben, die Menschen diese Tradition zu Hause hochhalten“, sagt Enengl. Ebenso sei erfreulich, dass das gesteigerte Bewusstsein für regionalen Einkauf und Qualität deutlich zu spüren sei.

Die Stimmung im Team und unter den sechs Mitarbeitern sei trotz der neuerlichen Schließung gut: „Der Zusammenhalt ist noch stärker geworden, wir möchten gemeinsam positiv in die Zukunft blicken.“ (jp)

