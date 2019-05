"Wirt am Graben" ist insolvent und hört auf

Am Dienstag wurde am Landesgericht Linz das Konkursverfahren eröffnet. Laut AKV und KSV stehen Schulden von 289.000 Euro Aktiva von 28.700 Euro gegenüber. 16 Mitarbeiter und 50 Gläubiger sind betroffen. Als Ursache werden Investitionen in ein Lokal in der Tabakfabrik angegeben, das nie eröffnet wurde. Levassor war am Dienstag nicht erreichbar.

Sein Pachtvertrag am Graben wurde bereits per 30. Juni gekündigt. Die Liegenschaft, die auch das von der Insolvenz unberührte Hotel Mühlviertler Hof der Familie Nell beherbergt, gehört der taiwanesischen Familie Lin. Diese dürfte eine Neuverpachtung anstreben. Das Gasthaus, zu dem eine per Crowdfunding finanzierte Seminar-Küche gehört, ist auch wegen des schönen Innenhofes beliebt. Bis 2014 waren auch Stefan Schartlmüller und Oliver Beyrl in der Geschäftsführung.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.