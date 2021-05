Wird der Linzer Maibaum ein Sitzbankerl?

Wann kommt er, wie kommt er und kommt er überhaupt zurück? Das sind die brennenden Fragen rund um den Linzer Maibaum, die in den vergangenen Wochen immer wieder gestellt wurden. Gestohlen von der „Steinbrucher Maibaum Crew“ steht er immer noch in Neufelden, die für morgen angesetzte Rückbring-Aktion haben die Maibaumdiebe nun abgesagt. Der Weg zur Terminfindung war (wie berichtet) ein langer: Denn ursprünglich wollte Kultur- und Tourismuslandesrätin Doris Lang-Mayerhofer (VP) den Baum viel früher zurückholen - sehr zum Unmut vom Bürgermeister Klaus Luger (SP). Nach einigem Wirbel einigte man sich schließlich darauf, den Baum, der von der Gemeinde Neumarkt im Mühlkreis gespendet wurde, wie angepeilt am 29. Mai wieder auf dem Linzer Hauptplatz aufgestellt wird. Im Ganzen und nicht in Stücken, wie ebenfalls vor wenigen Tagen hitzig diskutiert.

Keine Rückgabe am Samstag

Daraus wird nun aber nichts, wie Christian Mühleder, Chef der Maibaumdiebe, sagt. Der Grund ist der Ärger über die fehlenden Verhandlungen: Bürgermeister Klaus Luger (SP) habe sich nie gemeldet, kritisiert Mühleder. „Von uns bekommt der Linzer Bürgermeister den Maibaum sicher nicht mehr zurück.“ Die ohne vorherige Absprache in Aussicht gestellte Ablöse (ein Fass Bier und ein Jausenkorb) würde nicht für alle Beteiligten reichen, sprich sie sei zu gering, so Mühleder.

Doch was passiert nun mit dem Baum? Eine Option ist, dass heimische Betriebe die Auslöse übernehmen, Interesse gebe es genug, sagt der Neufeldner. Ihm schwebt auch vor, dass der Baum einer gemeinnützigen Einrichtungen zugute kommen soll: So kann sich Mühleder gut vorstellen, dass daraus ein Sitzbankerl für einen Kindergarten gefertigt wird. „Wir haben ein paar geschickte Leute im Verein, da bringen wir schon was hin.“ Mühleder ist enttäuscht über das Verhalten des Bürgermeisters, wie er sagt: „Man soll keinen Maibaum aufstellen, wenn man das Brauchtum nicht pflegen will. “

Kritik an der Kritik von Heimat- und Trachtenvereinen

In Linz sieht man das freilich anders: Dort zeigen sich Vertreter der Heimat- und Trachtenvereine enttäuscht über das Verhalten der „Steinbrucher Maibaum Crew“. „Dass sie das Linzer Angebot abgelehnt und zusätzlich die Finanzierung einer Feier für 25 Personen verlangt haben, die nichts mit dem Baumdiebstahl zu tun hatten, ist unverständlich", sagt Günther Kreutler, der Vorsitzende der Heimat- und Trachtenvereine Linz und Umgebung. Die Brauchtumsvertreter sind sich einig: "Das hat nichts mehr mit gelebtem, humorvollen Brauchtum zu tun, sondern ist eine unangebrachte Kraftmeierei." So etwas habe es in den 46 Jahren, in denen der Verein der Heimat-und Trachtenvereine Linz und Umgebung das Brauchtum in der Landeshauptstadt organisiere "noch nie gegeben", heißt es weiter.

Spendergemeinde wird am 2.Juli in Linz gefeiert

Dass es morgen am Samstag kein Rückgabefest geben wird, bestätigt auch die Stadt in einer Aussendung. Ursprünglich war auch geplant, morgen bei der neuerlichen Maibaumaufstellung das 850-Jahr-Jubiläum der Spendergemeinde Neumarkt im Mühlkreis zu feiern. Das wurde nun verschoben. Am 2. Juli, ab 18 Uhr, soll die Feier nun stattdessen steigen: Auf Einladung von Bürgermeister Luger wird sich die Spendergemeinde dann mit musikalischen und kulinarischen Köstlichkeiten am Linzer Hauptplatz präsentieren.