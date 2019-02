Wirbel im Hafen: Linz AG gegen Wasserbestatter

LINZ. Ein seit Jahren schwelender Konflikt zwischen der Linz AG und dem als Wasserbestatter tätigen Christian Swoboda dürfte am kommenden Dienstag ein vorläufiges Ende erreichen.

Dann nämlich sollen Bagger auf dem rund 1400 Quadratmeter großen Areal am Linzer Hafen auffahren und das dort von Swoboda im Jahr 2005 errichtete Gebäude abreißen.

Für Swoboda bricht dadurch eine Welt zusammen, wie er gestern sagte. Nicht nur deshalb, weil er in einer in dem Gebäude untergebrachten Wohnung lebt und in einer neben zwei Büros gelegenen Lagerhalle seine für den Weiterverkauf gedachten Schifffahrtsprodukte (Massageliegen) untergebracht habe.

"Man will mich weghaben"

Der ehemalige Wasserski-Europameister fühlt sich von der Linz AG, der Vermieterin des Grundstückes, zu Unrecht verfolgt und bedrängt. "Man will mich einfach weghaben", sagte er gestern. Er glaubt auch den Hauptgrund für die seit Jahren bestehenden Unstimmigkeiten mit der Linz AG zu kennen: "Ich bin in Ungnade gefallen, nachdem ich gegen die ab 2011 durchgeführte Verlandung der drei Linzer Hafenbecken war." Durch zahlreiche "nervenaufreibende Prozesse", die er sich seither mit der Linz AG geliefert habe, seien "mehr als 100.000 Euro" Prozesskosten angefallen.

Die Linz AG hingegen beruft sich auf eine gerichtlich festgesetzte Räumung, der ein rechtskräftig bestätigtes Urteil aus dem Jahr 2017 über die Kündigung des "unzumutbaren" Mietverhältnisses zugrunde liege. Dem waren Besitzstörungs- und Eigentumsklagen vorausgegangen.

Somit sei der seit 2005 bestehende Vertrag seit 2015 nicht mehr verlängert worden. Swoboda sei aber "seinen daraus folgenden Verpflichtungen" nicht nachgekommen, heißt es in einer Stellungnahme. Swoboda, der dort auch zwei Schiffe für die Wasserbestattung ankert, beeinträchtige zudem "den sicheren Hafenbetrieb".

Ein Ablöseangebot der Linz AG in der Höhe von 240.000 Euro hat Swoboda bisher ausgeschlagen. "Das ist ein absoluter Hohn", sagt er. Er hoffe nach wie vor auf ein nachgebessertes Angebot. (nieg)

