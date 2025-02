"Wir wollen Traun besser machen"

Es wirkt in digitalen Zeiten wie diesen schon fast antiquiert, vielleicht funktioniert es aber gerade deswegen: Das Stadtmarketing Traun hat an seine Gemäuer einen Postkasten angebracht, in den Bürgerinnen und Bürger forthin ihre niedergeschriebenen Anregungen einwerfen können.

Postbox Bild: Stadt traun

Freilich auch digital möglich

Aber nicht nur "per Post" sollen Vorschläge eingebracht werden können, sondern auch digital, dazu wurde die Emailadresse postbox@stadtmarketing-traun.at eingerichtet. Zudem können auch per Online-Formular positive wie negative Rückmeldungen eingebracht werden - das ist über die Homepage stadtmarketing-traun.at möglich.

„Jede Rückmeldung ist wertvoll, denn sie hilft uns, die Lebensqualität in Traun weiter zu verbessern", sagt Andreas Protil vom Stadtmarketing Traun. "Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Anregungen."

