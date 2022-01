"Wir wollen Politik für Jugendliche cool präsentieren"

"Auch Linz ist eine kinderfreundliche Stadt", betont SP-Bürgermeister Klaus Luger, wenn er auf die neuen Aktionen in Graz angesprochen wird. Dort bindet die KP-Stadtchefin Elke Kahr Kinder in Stadt- und Verkehrsplanung auf Augenhöhe ein, lässt sie bei Projekten mitentscheiden. "Wir wollen die Gefühle von Kindern achten, ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen, sie ermutigen, ihre Meinung aktiv kundzutun und Verantwortung zu übernehmen", lautet das Motto der Steirer.

Und was macht Linz? Hier wurden bis zum Ausbruch der Pandemie alle dritten Volksschulklassen ins Alte Rathaus zum Stadtchef eingeladen. "Das ging aber leider in den vergangenen zwei Jahren nicht so wie gewollt, deshalb müssen wir uns etwas einfallen lassen", sagt Luger, der betont, dass "sobald es möglich ist, wieder alle dritten Klassen zu mir kommen werden".

Zusätzlich wird aber auch an weiteren Programmen getüftelt – eines für Volksschulkinder und eines für 13- bis 14-Jährige. Was genau, ist noch offen, "aber klar ist, dass wir den Volksschulkindern spielerisch erklären wollen, wie Politik auf Stadtebene funktioniert", sagt Luger. Der Stadtchef betont zudem, dass es für Jugendliche zu wenig sei, einfach eine Gemeinderatssitzung nachzuspielen. "Wir wollen Politik so präsentieren, dass es für die Jugendlichen cool ist. Da ist es unumgänglich, dass wir ein Online-Format entwickeln, bei dem wir aber auch Präsenzelemente einbauen."