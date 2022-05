Dass in Bad Leonfelden keine "gewöhnliche" Firmenzentrale entstehen soll, war Unternehmer Christoph Filipp von Anfang an klar. Mit einer "gläsernen" Backstube, Gastronomie und Co. will er dort den Kunden den Blick hinter die Kulissen des Bäckerberufs ermöglichen. "Wir wollen hier unser schönes Handwerk zeigen", sagt Filipp – und damit gleichzeitig das Bewusstsein für Regionalität schärfen.