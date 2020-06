"Wir wollen ein Erlebnis für die ganze Familie bieten"

Es war ein längerer Boxenstopp, mit dem niemand gerechnet hat: Die Zeit während der coronabedingten Schließung wollten die Verantwortlichen des "Rotax Max Dome" in Linz, wo unter anderem eine interaktive E-Kart-Bahn zu finden ist, aber nicht ungenützt verstreichen lassen. Sie haben währenddessen neue Angebote für die Kunden entwickelt.

"Wir wollen nun ein Erlebnis für die ganze Familie bieten", sagt Standortleiter Alexander Fürst. Weshalb sonntags nun auch E-Kart-Fahrer ab zehn Jahren ihre Runden auf der 400 Meter langen Rennstrecke, die sich über zwei Ebenen erstreckt, drehen dürfen. "Für den Sommer ist zudem ein eigenes Kinder-Programm geplant", sagt Peter Ölsinger, General Manager von BRP-Rotax. Um ein breiteres Publikum anzusprechen, gibt es für die Besucher auch abseits der Rennstrecke Neues zu entdecken: etwa am interaktiven Gaming-Tisch, wo so genannte "Boosts", also Beschleunigungspunkte für eine etwaige spätere E-Kart-Fahrt gesammelt werden können. Wie auf der Rennstrecke ist dort Geschicklichkeit gefragt, wenn es etwa gilt, blitzschnell den Farbkreisel richtig zu drehen. Virtuellen Fahrspaß gibt es nun auch bei den neuen Rennsimulatoren, wo verschiedene Rennstrecken und Autos getestet werden können.

Die Halle im alten Schlachthof wird zumindest von Privatkunden seit der Wiederöffnung Ende Mai wieder gut besucht. "Wir konnten zuerst überhaupt nicht abschätzen, wie sich das entwickelt. Es wird aber gut angenommen", sagt Fürst. Desinfektionsmittel und Sicherheitsabstand gehören nun eben zum Rennerlebnis dazu. Bei den Firmen- und Businesskunden sind die Buchungen hingegen stark eingebrochen: "Langsam kommen aber wieder erste Buchungen für Herbst herein."

