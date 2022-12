Der aus St. Florian stammende Thomas Brunner (47) ist Agrarunternehmer und lebt seit 2003 in der Ukraine. Er hat gemeinsam mit der Linzer Unternehmerin Anna Klymenko die Hilfsplattform SUNUA (Support Ukraine Now Upper Austria) gegründet. Gerade aus der Ukraine zurückgekehrt, sammelt er Spenden für spezielle Fleischkonserven, Tuschonkas genannt, um die Menschen in den Kriegsgebieten zu unterstützen.