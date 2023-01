"Wir wollen bewusst machen, dass es wichtig ist, die Umwelt sauber zu halten"

GALLNEUKIRCHEN. Kartons, Fast- Food-Boxen oder Dosen: Einmal im Jahr rücken etwa 80 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Gallneukirchen aus, um ihre Umgebung von Müll zu befreien.

Die Müllsammelaktion findet im Rahmen der "Hui statt Pfui"-Aktion des OÖ. Landesabfallverbandes statt. Müllsäcke und Handschuhe kommen von der Gemeinde, die Motivation von der Schule. "Wir wollen ein Bewusstsein bilden, dass es wichtig ist, die Umwelt sauber zu halten", sagt Direktorin Margit Leitenbauer. Zwei Unterrichtseinheiten sind die Kinder in der Umgebung unterwegs und sammeln auf, was dort eigentlich nichts verloren hat. Danach wird die Aktion im Unterricht besprochen. "Die Schüler machen es gerne", sagt Leitenbauer über das Projekt, das es schon seit mehr als zehn Jahren gibt. Dass auch sonst in der Schule auf Mülltrennung Wert gelegt wird, ist daher keine Überraschung.

Ausgewiesene "Klimaschule"

Überhaupt spielt Nachhaltigkeit in der MS Gallneukirchen eine wichtige Rolle. Das signalisiert schon die Photovoltaikanlage auf dem Dach. "Klimaschutz wird von einem Teil der Lehrkräfte sehr ernst genommen", bestätigt Leitenbauer. So ist die MS Gallneukirchen auch eine von aktuell 485 ausgewiesenen "Klimaschulen". Klimaschutz ist fixer Bestandteil des Unterrichts. Es gibt Ausstellungen und Workshops zum Thema. Beim "Klimapuzzle" erarbeiten die Schüler Problemfelder, die der Klimawandel mit sich bringt. Bei der "Klimachallenge" sammeln sie unzählige Fotos und Beiträge von klimabewussten Handlungen, und beim interaktiven Rundgang werden sie zu Klimaexperten.

Ein Highlight des Jahres ist der Besuch einer Imkerin in der Schule. Die Kinder lernen die Arbeit eines Imkers kennen und vertiefen das Bewusstsein für die Bedeutung von Bienen für das Ökosystem und den Menschen.

Die Schüler beschäftigen sich auch mit dem Thema der Müllvermeidung. Im Vorjahr haben die vierten Klassen den Revital-Shop in Gallneukirchen besucht. "Das war sehr interessant zu sehen, was man alles mit Dingen machen kann, die man sonst wegschmeißen würde", sagt Direktorin Leitenbauer. In der "Nachhaltigkeitswoche" organisierten die Schüler einen Tauschmarkt, wo sie Bücher oder Spiele, die sie selbst nicht mehr brauchten, mitbringen und für andere eintauschen konnten.

Um ähnlich vorbildliche Projekte auszuzeichnen, haben die OÖN den Nachhaltigkeitspreis Feronia ausgeschrieben. Bis 4. Februar läuft die Einreichfrist. (cdi)

