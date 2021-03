"Wir werden einfach ignoriert"

Der Umut über die ihrer Meinung nach vielen und groben Fehlentwicklungen in der Stadt Linz ist unter den Vertretern der zwölf Bürgerinitiativen groß. Sie eint ein gemeinsames Ziel: Nämlich Linz zu einer lebenswerten und klimafreundlichen Stadt zu machen.

Dafür haben sie ihre Kritikpunkte samt Maßnahmenkatalog zusammengefasst und heute im Rahmen des Klimastreiks an Vertreter von Stadt und Land übergeben. Mit der Erwartung endlich „detaillierte Antworten“ zu bekommen, wie Günter Eberhardt von der Baumrettungsinitiative Linz sagt. Auf Basis derer soll dann weiter diskutiert werden.

Mit der Aktion wird neuerlich die Forderung nach einem Baumschutzgesetz bekräftigt– allen voran die unrechtmäßige Rodung für die Leichtathletikanlage am Freinberg hat diese Diskussion in den vergangenen Wochen angeheizt. Ebenso wird ein Baulandwidmungsstopp im Grüngürtel und gezielte Rückwidmungen (Stichwort Minigolfplatz-Areal) in Diskussion gebracht. Handlungsbedarf sehen die Vertreter auch in der Verkehrsplanung und in der Stadtentwicklung. Christian Trübenbach, Vertreter von Linzer Grüngürtel schützen jetzt!, der für die Neos in den Gemeinderat einziehen will, wünscht sich, dass nun endlich Bewegung in die Sache kommt: „Wir werden einfach völlig ignoriert.“

Anerkennung für die Aktion gibt es von Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne): „Das ist ein bemerkenswertes Engagement der Zivilbevölkerung, das ich voll und ganz unterstütze.“ Eine Deadline zur Beantwortung der Fragen wollte Gerald Oberansmayr von der Initiative Verkehrswende, jetzt! heute übrigens keine aufstellen: „Wir verlangen nicht, dass die Antworten morgen auf dem Tisch liegen, aber ewig warten wir nicht zu.“ Aktionen werde es weiterhin laufend geben, so die Ankündigung.