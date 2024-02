"Wir waren sechs Leute und hatten 24 Quadratmeter"

Vergangene Woche sind in der Sintstraße die Bagger aufgefahren. Vorsichtig und bedacht haben sie Stück für Stück der ersten beiden Gebäude der einst denkmalgeschützten ehemaligen Arbeitersiedlung weggerissen. Es wirkt beinahe so, als hätten die Baggerfahrer selbst höchsten Respekt vor der Geschichte jener Gebäude, die sie nun dem Erdboden gleichmachen.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht ein älterer Herr auf dem Trottoir. Er schaut sentimental dem Abriss zu. Er beobachtet wortlos und hat sich mit Ohrstöpseln vom Lärm der Außenwelt abgeschottet.

Adolf Vitale heißt der Mann. 85 Jahre wird er heuer im Mai alt. Geboren und aufgewachsen ist er in einem der Häuser gegenüber.

"Dort in der Wohnung mit dem Eckfenster bin ich zur Welt gekommen. Im 39er-Jahr. Es ist schon schade, wenn man das so sieht. Eigentlich wollte ich eines der Häuser kaufen. Damals, als es vor 17 Jahren das Angebot gab."

Gekauft hätte er am liebsten jenes Haus, in dem er geboren wurde. Aber dann hat sich das Angebot zerschlagen, die Eigentümerin, die Stadt Linz, hat 2008 an die GWG verkauft, die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz wiederum. Danach fiel die museale Siedlung in einen Dämmerschlaf – mangels wachküssender Idee für eine Neunutzung. Diese kam dann 2020 mit dem Verkauf an die Strabag (siehe Infokasten).

"Für das Existenzminimum"

Beinahe 100 Jahre also, nachdem die ersten Menschen in die Siedlung in der Sintstraße eingezogen waren, werden sieben der 18 Gebäude weggerissen. Jene Gebäude, die der Städteplaner Curt Kühne in der Zwischenkriegszeit entworfen hatte. Jene Häuserkolonie, in der einst die ärmsten Arbeiter ein Daheim gefunden haben – ein kleines zwar, aber dafür mit großer Grünfläche – mit einem sogenannten Anger in der Mitte. "Wohnhäuser für das Existenzminimum großzügig in einen Grünraum gestellt", heißt es vonseiten des Denkmalamtes, das sein Protektorat für sieben Gebäude aufgegeben hat. Und weiter: "Die Häuser in ihrer einfachen, aber doch sehr einfühlsam gestalteten Formensprache zeigen, dass auch erzwungene Bescheidenheit nobel wirken kann."

Wie diese erzwungene Bescheidenheit ausgesehen hat, das weiß wiederum Adolf Vitale genau …

"Wir waren sechs Leute und hatten zwei Räume mit je 12 Quadratmetern – einen Schlafraum und die Küche. Klo und Wasserräume waren draußen. In der Früh haben wir die Matratzen in den Keller getragen und am Abend wieder rauf, damit wir am Tag gehen konnten."

Erinnerungen, die hochkommen

Sein Vater, aus Udine, Italien, abstammend, war einer der ersten Mieter. 1927, also im Jahr der Fertigstellung, zog er ein. Die Fenster wurden dann 1928 eingebaut. Vitales Vater war nach dem Ersten Weltkrieg in Österreich geblieben, in Salzburg. Dann übersiedelte er mit seiner Frau nach Linz. Wo dann, wenige Monate, bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach, Adolf Vitale zur Welt kam.

"Dort drüben", Vitale zeigt zum Fußballplatz hinter dem Ensemble, wo die Jugend von Blau-Weiß Linz trainiert …

"… dort waren einst zwei große Baracken. Für die Gefangenen. In einer waren die Franzosen, in der anderen die Russen. Sie mussten in der Schiffswerft arbeiten. Das war schiach zum Ansehen, die wurden geschlagen. Furchtbar. Meine Mutter hat dann immer Erdäpfel gekocht, die mein älterer Bruder und ich den Gefangenen gegeben haben. Und als dann der Umbruch kam, also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, da hatten uns die ehemaligen Gefangenen nicht vergessen. Wir hatten den Keller voll mit Lebensmitteln. Weil wir ihnen geholfen haben."

"Das sind halt so Erinnerungen, die in einem hochkommen, wenn man so hier steht und hinüberschaut", sagt Vitale. Er wohnt heute noch hier ums Eck, hat die Gegend nie verlassen. 40 Jahre lang war er in der Schiffswerft tätig. "Das war praktisch", sagt er. Und ein Glück. Denn die Arbeitsnot war groß. "Aber ich ging mit dem Sohn des Direktors zur Schule, das hat mir geholfen." 1953 hat er dort zu arbeiten begonnen. Und er ist geblieben bis zum Schluss. So wie heute. Denn: "Wenn die Bagger weg sind, dann riskiere ich noch einen Blick in meine alte Wohnung", sagt er. Sie ist in einem jener Gebäude, die nicht weggerissen werden.

Die historische Arbeitersiedlung

Die 1927 von Curt Kühne, Architekt und Stadtbaudirektor von Linz, in der Sintstraße errichtete Arbeitersiedlung gilt bis heute als städtebauliche Besonderheit. In der Gesamtwirkung mehr Park als Wohnanlage, bilden die 18 freistehenden, zweigeschoßigen Häuser ein Ensemble. Errichtet von der Stadt Linz auf einem stadteigenen Grundstück, bildet der Anger den Mittelpunkt des Areals, rund um den die Wohnhäuser gebaut wurden.

Die großzügigen Freiräume sind Ausgleich dafür, dass die je acht Wohnungen pro Haus jeweils nur 24 Quadratmeter groß waren.2008 verkaufte die Stadt Linz das Areal an die GWG, die 2020 den Großteil der Arbeitersiedlung an die Strabag veräußerte. Das Projekt, das nun verwirklicht wird, sieht die Sanierung der elf Wohnhäuser rund um den Anger vor. Sieben Häuser am Rand werden abgerissen, dort entstehen neue Wohnbauten.

