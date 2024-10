Von Gesundheit ist viel die Rede, wenn es um die Ernährung geht. Das ist ein Schlüssel des Wohlbefindens, den das Ehepaar Manuela Mathy und Thomas Mathy-Winter möglichst vielen Menschen in die Hand geben möchte. Der Familienbetrieb "Der Marktladen" hat es sich zum Ziel gesetzt, vom Wohnort Asten aus gesunde Ernährung und hochwertige Lebensmittel für alle zugänglich zu machen. Seit vielen Jahren im Obst- und Gemüsehandel zu Hause, starteten die beiden vor etwas mehr als einem Jahr mit ihrem "Marktladen". Es ist eine Art Herzensprojekt der beiden, die sich auch privat schon länger mit gesunder Ernährung beschäftigen.

Das "Transportmittel" ihrer Idee ist das "Steigerl fürs Büro", gefüllt mit sechs Kilogramm Obst und Gemüse je nach persönlichen Vorlieben, wobei es auch mehr sein kann. Individualität ist wichtig. "Wir versorgen die Mitarbeiter mit Vitaminen am Schreibtisch", bringt es Manuela Mathy auf den Punkt.

Aktiv im Zentralraum

Der gesunde Snack wird derzeit im Zentralraum in die Betriebe geliefert, die den "Marktladen" in Anspruch nehmen. Bestellt werden können die Waren über den Onlineshop bis Donnerstag, ausgeliefert werden sie grundsätzlich am Montag darauf. Mit ihrem Angebot sollen Menschen im stressigen Arbeitsalltag die Chance haben, sich ausgewogen zu ernähren.

Die Produkte für das "Steigerl" kommen großteils aus den Bezirken Linz-Land und Steyr. "Wir sind um Regionalität bemüht", sagt Thomas Mathy-Winter, wobei die Regionalität nicht an der Landesgrenze von Oberösterreich enden muss. "Wir sind auch auf der Suche nach regionalen Produkten, die man sonst nicht bekommt."

Ziel des Ehepaars, das mit seinem Angebot auch den Nachhaltigkeitsgedanken pflegen will, ist es, laufend mehr Produkte anbieten zu können. So sehen sie sich als Bindeglied zwischen Landwirten und Verbrauchern, denken als Zwischenhändler aber auch an Produkte wie Kaffee, Putzmittel oder sogar Parfüms. Ihr Ansatz, den sie nicht verlassen wollen, ist die Hochwertigkeit der Produkte.

Infos: dermarktladen.at

